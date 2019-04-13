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العراق.. تصفية داعشيّين متزنّرين واعتقال اثنين

أخبار العالم العربي

العراق.. تصفية داعشيّين متزنّرين واعتقال اثنين
Reuters AHMAD AL-RUBAYE
أمن عراقي، أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم السبت، عن مقتل داعشيين تزنّرا بحزامين ناسفين واعتقال اثنين آخرين.

وأكدت الخلية أن "قيادة عمليات الأنبار تمكنت خلال عمليات البحث والتفتيش شمال الطريق الدولي السريع، وبإسناد من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي، من العثور على 18 وكرا لعصابات "داعش" الإرهابي".

وأضافت: "العملية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين كانا متزنّرين بحزامين ناسفين، والقبض على اثنين آخرين، والعثور على 6 دراجات مختلفة الأنواع وعبوتين ناسفتين"، مؤكدة تدمير قوات الأمن كافة الأوكار التي تم الكشف عنها في العملية.

المصدر: RT

 

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