23 جريحا في غارة إسرائيلية على مصياف غربي سوريا

أكد مصدر طبي لـRT وصول 23 شخصا إلى مشفى مدينة مصياف بريف حماة، بعد إصابتهم بجروح جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت عددا من المواقع في المدينة فجر اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن الإصابات معظمها طفيفة، فيما ذكرت مصادر أهلية في المدينة أن بين المواقع المستهدفة كلية الشؤون الإدارية، والبحوث العلمية ومدرسة المحاسبة.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "سانا: الرسمية بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لغارة إسرائيلية استهدفت أحد المواقع العسكرية بمصياف وأسفرت عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح.

أسامة يونس - دمشق