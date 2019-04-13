 
مباشر

23 جريحا في غارة إسرائيلية على مصياف غربي سوريا

أخبار العالم العربي

23 جريحا في غارة إسرائيلية على مصياف غربي سوريا
RT
مدينة مصياف السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpp3

أكد مصدر طبي لـRT وصول 23 شخصا إلى مشفى مدينة مصياف بريف حماة، بعد إصابتهم بجروح جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت عددا من المواقع في المدينة فجر اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن الإصابات معظمها طفيفة، فيما ذكرت مصادر أهلية في المدينة أن بين المواقع المستهدفة كلية الشؤون الإدارية، والبحوث العلمية ومدرسة المحاسبة.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "سانا: الرسمية بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لغارة إسرائيلية استهدفت أحد المواقع العسكرية بمصياف وأسفرت عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح.

أسامة يونس - دمشق

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيتزا في الفضاء.. مهارات وغرائب رواد الفضاء في المحطة الدولية