إعادة انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب المغربي

انتخب الحبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب المغربي، لولاية ثانية في جولة تصويت أجريت خلال جلسة خصصت لاختيار رئيس المجلس وهياكله.

وتأتي جلسة الانتخاب بعد افتتاح الدورة التشريعية للمجلس، إذ ينص قانونه الداخلي على "إجراء انتخابات خلال منتصف الولاية التشريعية 2016 ـ 2021".

وحصل المالكي(البالغ من العمر 73 عاما) على 245 صوتا، مقابل 18 ورقة بيضاء، و14 ملغاة، وبلغ عدد المصوتين 290 من أصل 395 نائبا، إذ يترأس المالكي، القيادي في "حزب الاتحاد الاشتراكي" المشارك في الائتلاف الحكومي، مجلس النواب منذ يناير عام 2017، كما أنه يرأس حاليا اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منذ مارس الماضي.

والحبيب المالكي من مواليد أبريل عام 1946 في أبي الجعد، وهو سياسي مغربي، وخبير اقتصادي وعضو في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقلد عددا من المناصب، منها وزير الفلاحة عام 1998، ووزير التربية الوطنية في 2002، وسبق أن انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي في مارس 2017، خلال الدورة الـ 24 للاتحاد.

وللمالكي عدة مؤلفات منها، "تمويل التنمية الاقتصادية بالمغرب"، و"الاقتصاد المغربي: حصيلة عشرية"، و"الأوراش المستقبلية"، و"حوض المتوسط والعولمة".

المصدر: وكالات