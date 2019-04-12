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لافروف يبحث مع حواتمة الوضع في الأراضي الفلسطينية

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مع حواتمة الوضع في الأراضي الفلسطينية
وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان في ختام الاجتماع: "تم التركيز خلال المحادثات على التسوية في الشرق الأوسط، والوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

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وأضافت في البيان: "في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددا التزامه بمبدأ الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معروف، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ذات الصلة".

وعقد اجتماع آخر في وزارة الخارجية الروسية، جمع حواتمة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

المصدر: نوفوستي

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