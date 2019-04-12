روغوزين: سنقدم برنامجا استعراضيا لأول رائد فضاء سعودي

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية الفدرالية دميتري روغوزين، إن الأمير السعودي سلطان بن سلمان، وهو الابن الثاني للعاهل السعودي، سيزور روسيا خلال الشهر الجاري.

إقرأ المزيد

وأوضح، أن الأمير السعودي سيزور روسيا في الـ 17 أبريل الجاري لعدة أيام، مشيرا إلى أنه قد توجه إلى الفضاء في عام 1985.

وأضاف أن الجانب الروسي سيقدم برنامجا استعراضيا واسعا للأمير خلال زيارته إلى روسيا، لافتا إلى وجود مشاريع استراتيجية في مجال الفضاء مع السعودية والبحرين والإمارات.

المصدر: RT