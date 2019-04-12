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روغوزين: سنقدم برنامجا استعراضيا لأول رائد فضاء سعودي

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روغوزين: سنقدم برنامجا استعراضيا لأول رائد فضاء سعودي
AFP
الأمير السعودي سلطان بن سلمان
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قال رئيس وكالة الفضاء الروسية الفدرالية دميتري روغوزين، إن الأمير السعودي سلطان بن سلمان، وهو الابن الثاني للعاهل السعودي، سيزور روسيا خلال الشهر الجاري.

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أمير سعودي إلى روسيا للتفاوض حول تطوير التعاون في المجال الفضائي

وأوضح، أن الأمير السعودي سيزور روسيا في الـ 17 أبريل الجاري لعدة أيام، مشيرا إلى أنه قد توجه إلى الفضاء في عام 1985.

وأضاف أن الجانب الروسي سيقدم برنامجا استعراضيا واسعا للأمير خلال زيارته إلى روسيا، لافتا إلى وجود مشاريع استراتيجية في مجال الفضاء مع السعودية والبحرين والإمارات.

المصدر: RT

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