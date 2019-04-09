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أمير سعودي إلى روسيا للتفاوض حول تطوير التعاون في المجال الفضائي

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أمير سعودي إلى روسيا للتفاوض حول تطوير التعاون في المجال الفضائي
AFP FAYEZ NURELDINE
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أرشيف
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أفاد مصدر في المجال الفضائي الروسي بأن الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيزور موسكو في الأسبوع القادم لإجراء محادثات حول تطوير التعاون في المجال الفضائي.

ونقلت وكالة "تاس" عن تصريح للمصدر، اليوم الثلاثاء: "يخطط الأمير سلطان آل سعود للقيام في 17 أبريل الجاري بزيارة إلى موسكو بدعوة من (رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري) روغوزين لإجراء محادثات حول التعاون بين الوكالة الفضائية السعودية التي يترأسها الأمير ومؤسسة "روس كوسموس".

وأضاف المصدر أن الأمير يخطط أيضا لزيارة عدد من المنشآت الفضائية الروسية.

والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (62 عاما) هو أول رائد فضاء عربي، وأول رائد فضاء مسلم. وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية قبل 27 ديسمبر عام 2018.

المصدر: تاس

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