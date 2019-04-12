تجمع المهنيين السودانيين يرفض إعلان المجلس العسكري

أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الجمعة رفضه وعود المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل حكومة مدنية وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين.

وجاء في بيان لتجمع المهنيين السودانيين، قائد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير: "مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتعهد رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري في السودان الفريق عمر زين العابدين، في وقت سابق من الجمعة، بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية تماما، مشددا على أن الجيش لن يتدخل في تشكيلها وتعيين أعضائها.

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المصدر: وكالات