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المجلس العسكري في السودان: ارفعوا التعطيل بنرفع بسهولة... إيزي

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المجلس العسكري في السودان: ارفعوا التعطيل بنرفع بسهولة... إيزي
الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي بالسودان
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تعهد الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري في السودان، بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية تماما، مشددا على أن الجيش لن يتدخل في تشكيلها وتعيين أعضائها.

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وأوضح زين العابدين أن الحكومة سيتم تشكيلها بتوافق الكيانات السياسية، وأضاف: "نحن فقط ستكون لنا الرعاية، لكن لن نتدخل وسنكون بعيدين".

وحول سؤال بشأن قرار المجلس العسكري إلغاء الدستور السابق، لفت إلى أن الأمر لا يدور على إلغاء الدستور، بل تعليق وتعطيل له، مشيرا إلى أن تعطيل الدستور بواسطة قوانين الطوارئ يأتي تلقائيا.

وتابع: "نحن في تعطيلنا له حتى في إدارتنا للحوار، هذا هو القانون الأساسي الذي كنا نعمل به. إذا قالوا ارفعوا التعطيل بنرفع بسهولة، إيزي".

المصدر: RT

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