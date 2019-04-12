أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم الجمعة عدم مشاركته في المجلس العسكري منذ يوم إنشائه أمس، مؤكدا بقاء قواته "منحازة إلى خيارات الشعب السوداني".

وقال دقلو إن البلاد "تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبه تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية".

وأضاف: "أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني بأني كقائد لقوات الدعم السريع قد اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 11 أبريل 2019 وسوف نظل جزء من القوات المسلحة ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني".

إقرأ المزيد

وقد أدى وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أمس الخميس القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، كما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف الماحي اليمين نائبا لرئيس المجلس الانتقالي، بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.

وأعلن بن عوف قبل ذلك عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين توكل المسؤولية عن البلاد فيها للجنة الأمنية العليا والجيش.

المصدر: وكالات