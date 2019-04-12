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الملك سلمان وولي عهده يعزيان ميركل

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الملك سلمان وولي عهده يعزيان ميركل
BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP
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أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عن تعازيهما للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بوالدتها.

وقال العاهل السعودي في برقية عزاء بعثها إلى ميركل: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

وجاء في برقية محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وأن لا تروا أي سوء".

وتوفيت هيرليند كاسنر والدة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 90 عاما.

المصدر: واس

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