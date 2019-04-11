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"داعش" يهاجم قوات حفتر جنوبي ليبيا

أخبار العالم العربي

AFP AFPTV
قوات "الجيش الوطني الليبي" في مدينة سبها (صورة من الأرشيف)
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن قتل 6 عناصر من قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بالقرب من مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن تنظيم "داعش" نشر هذه المعلومات عبر وسائل الدعاية التابعة له.

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من جانبه، أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري وقوع الهجوم، لكنه نفى سقوط قتلى في صفوف قوات الجيش الليبي.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي أحكمت السيطرة على مدينة سبها في يناير الماضي بعد أن أطلق حفتر عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جماعات مسلحة في جنوب وغرب ليبيا.

المصدر: رويترز

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