قالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، إنه تقرر تأجيل الرحلة الجوية المتجهة إلى الخرطوم، ونقل ركابها الـ63 إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، بسبب الأحداث الدائرة في السودان.

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وكان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة السابعة صباح الخميس، وتقرر تأجيل الرحلة إلى العاشرة والنصف صباحا، ثم أجل إلى موعد آخر وأنزل الركاب من الطائرة ونقلوا لأحد الفنادق المجاورة للمطار، بعد إغلاق مطار الخرطوم أمام حركة الملاحة الجوية.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عبر التلفزيون السوداني اليوم الخميس اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين، وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في عموم أنحاء السودان.

المصدر: الوطن