موسكو تدعو لتسوية سلمية وديمقراطية في السودان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تأمل بأن تعمل جميع القوى السودانية بمنتهى المسؤولية لمنع تصعيد التوتر في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لزاخاروفا، أكدت فيه أن موسكو "تأمل في أن تتصرف جميع القوى السياسية السودانية، وكذلك هيئات إنفاذ القانون، بمسؤولية كبيرة، من أجل استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن ومنع تصعيده".

وأضافت: "إننا ندعو إلى تسوية المشاكل الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق".

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وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، احتجاز الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.

وتأتي هذه التغيرات بعد مظاهرات متواصلة ضد الحكومة شهدتها البلاد منذ 19 ديسمبر 2018، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير.

المصدر: إنترفاكس