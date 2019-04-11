إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان

أفاد مراسلنا في الخرطوم اليوم الخميس، بأنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان.

وكانت السلطات السودانية قبضت على 2496 محتجا في المظاهرات التي شهدتها الخرطوم ومدن سودانية أخرى، في الأيام القليلة الماضية.

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وتأتي هذه التقارير وسط أنباء تحدثت عن تنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة ومشاورات تحضيرية لتولي مجلس عسكري انتقالي مقاليد السلطة في البلاد.

وتعصف بالسودان منذ ديسمبر العام الماضي، احتجاجات متواصلة أطلقت شرارتها محاولات الحكومة زيادة أسعار الخبز وأزمة اقتصادية ونقص السيولة، وتطورت مطالب المحتجين بعد ذلك لترفع شعارات تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

المصدر: وكالات