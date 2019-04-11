 
مباشر
عاجل
سماع دوي إطلاق نار داخل مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم

لماذا تأخر إعلان الجيش السوداني؟

أخبار العالم العربي

لماذا تأخر إعلان الجيش السوداني؟
Reuters SOCIAL MEDIA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpci

لا تزال الأنباء متضاربة حول التغيير في السودان، مع اختلاف التسريبات بتولي النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير، الفريق أول عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن تأخير إذاعة البيان الذي أصدره الجيش السوداني فجر اليوم يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع وقبول عوض بن عوف لدى الشعب السوداني، لاسيما أن مئات الآلاف خرجوا إلى الشارع.

وأفادت الوكالة بأن إطلاق اسم بن عوف كمرشح بديل للبشير هو بمثابة انقلاب داخل القصر، لأنه أحد المقربين من البشير.

وحسب مراقبين فإن تولي عوض بن عوف سيواجه برفض كبير من المعارضة التي حددت موقفها المطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي ليس فيه رموز من النظام.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحركات عسكرية وأغان وطنية مع ترقب بيان الجيش السوداني