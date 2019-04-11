لماذا تأخر إعلان الجيش السوداني؟

لا تزال الأنباء متضاربة حول التغيير في السودان، مع اختلاف التسريبات بتولي النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير، الفريق أول عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن تأخير إذاعة البيان الذي أصدره الجيش السوداني فجر اليوم يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع وقبول عوض بن عوف لدى الشعب السوداني، لاسيما أن مئات الآلاف خرجوا إلى الشارع.

وأفادت الوكالة بأن إطلاق اسم بن عوف كمرشح بديل للبشير هو بمثابة انقلاب داخل القصر، لأنه أحد المقربين من البشير.

وحسب مراقبين فإن تولي عوض بن عوف سيواجه برفض كبير من المعارضة التي حددت موقفها المطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي ليس فيه رموز من النظام.

المصدر: الأناضول