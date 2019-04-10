الملك سلمان وولي عهده يعزيان السيسي

أعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، عن تعازيهما للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضحايا التفجير الذي هز أمس الثلاثاء مدينة الشيخ زويد.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن الملك سلمان بعث اليوم الأربعاء برقية عزاء ومواساة للسيسي قال فيها: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل".

كما ذكرت "واس" أن الأمير محمد بعث برقية مماثلة للرئيس المصري، وقال في الرسالة: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 7 أشخاص، بينهم ضابطان في قوات الأمن وشرطيان و3 مدنيين أحدهم طفل في 6 سنوات، وإصابة 26 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف قوة أمنية بمنطقة السوق في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

وذكرت الداخلية المصرية أن طفلا في 15 من عمره نفذ التفجير الانتحاري، فيما نشر تنظيم "ولاية ‎سيناء" المنضوي تحت لواء "داعش" بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: واس + وكالات