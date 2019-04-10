"نداء تونس" ينتخب 32 عضوا لمكتبه السياسي ويلغي تجميد عضوية الشاهد

أعلن حزب حركة "نداء تونس" عن انتخاب 32 عضوا لمكتبه السياسي في ختام مؤتمره العام يوم أمس في العاصمة تونس.

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واستجاب المؤتمر لدعوة الرئيس الباجي قايد السبسي بإلغاء تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حزب "نداء تونس".

وانتخب المؤتمر الذي انطلقت أعماله السبت الماضي 217 عضوا للجنة المركزية للحزب. وينتظر أن ينتخب المكتب السياسي لاحقا هذا الأسبوع الأمين العام للحزب.

ومن بين أعضاء المكتب السياسي المنتخبين، حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي للحزب، ووزير التربية السابق ناجي جلول، والمستشار لدى الرئيس السبسي فراس قفراش، ورئيس كتلة "نداء تونس" في البرلمان سفيان طوبال.

وفي سبتمبر الماضي، قرر "نداء تونس" تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب، يتهمه فيه "بالخروج عن الخط الحزبي"، في تصعيد للخلاف القائم بين الشاهد، وحافظ قايد السبسي، نجل رئيس البلاد.

يذكر أن عشرات النواب والمسؤولين المنشقين عن حزب "نداء تونس"، أعلنوا مؤخرا تأسيس حزب جديد تحت اسم "تحيا تونس"، وكان من المتوقع أن يتزعمه رئيس الحكومة الشاهد، لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية أواخر العام الجاري.

المصدر: وكالات