السبسي يعلن عدم رغبته في الترشح للرئاسة مجددا

قال رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، إنه لا يرغب في الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سنة 2019، رغم أن الدستور يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثانية.

وأشار السبسي، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الانتخابي الأول لحزب "نداء تونس" بالمنستير، وبثتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية مباشرة، إلى أن "لكل شيء في وقته".

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ونوه بأنه سينتظر موعد تقديم ملفات الترشح التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد أن تونس تستحق التغيير، ولا بد من منح الفرصة للشباب وتسهيل ذلك له، متابعا "تونس تمر بفترة أصعب مما كنا نظن".

والسبسي، سياسي ومحامي تونسي من مواليد عام 1926، وهو رئيس حزب نداء تونس. تقلد مناصب حكومية متعددة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ، وعاد إلى الساحة السياسية بعد الثورة التونسية، وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

المصدر: وكالات