بالصور.. معرض خاص بمخاطبات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

افتتح رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، يوم الثلاثاء، معرض الوثائق والمخاطبات الرسمية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن "معرض الوثائق والمخاطبات الرسمية للنظام الأسبق أقيم تحت شعار "الوثيقة تأريخ ناطق".

وبين رئيس الحكومة العراقية أن المعرض يوثق قرارات إبادة جماعية وأحكاما جائرة بحق العراقيين موقعة من قبل رئيس وأركان النظام الأسبق.

وأضاف البيان أن "هذا الافتتاح أقامته وكالة وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية – مديرية السجلات والوثائق".

يذكر أن وثائق ومخاطبات صدام حسين عرضت قبل أسابيع للبيع عبر الإنترنت، وتتضمن وثائق تخص الحرب العراقية الكويتية وتوصيات كتبها بخط يده الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

RT

RT

RT

المصدر: RT