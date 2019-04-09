 
مباشر

وزير العدل بحكومة السراج يعلن استقالته

أخبار العالم العربي

وزير العدل بحكومة السراج يعلن استقالته
AFP / FETHI BELAID
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp5d

قال مراسل RT مساء يوم الثلاثاء إن محمد لملوم وزير العدل بحكومة الوفاق في ليبيا التي يترأسها فايز السراج، قدم استقالته من الحكومة.

إقرأ المزيد
رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج
نائب السراج يستقيل ويدعم تقدم قوات حفتر نحو طرابلس

وتعد استقالة محمد لملوم الثانية في صفوف حكومة السراج، حيث أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية علي القطراني يوم الاثنين 8 أبريل استقالته من المجلس بسبب انفراد السراج رئيس المجلس بالقرارات.

وأعلن علي القطراني دعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

جدير بالذكر، أن سكان طرابلس ينقسمون حيال هجوم قوات المشير خليفة حفتر بين مؤيدين ومعارضين، إلا أن المعارك تثير خشيتهم جميعا من تحولها إلى حرب شوارع.

وبدأت قوات حفتر الخميس هجوما للسيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وتتواصل المعارك بين الطرفين لليوم الخامس على التوالي جنوب العاصمة، وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 47 شخصا وإصابة آخرين منذ بدء العملية العسكرية.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا.. كتل نيابية ترفض واحتجاجات شعبية حاشدة بالجزائر