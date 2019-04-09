وزير العدل بحكومة السراج يعلن استقالته

قال مراسل RT مساء يوم الثلاثاء إن محمد لملوم وزير العدل بحكومة الوفاق في ليبيا التي يترأسها فايز السراج، قدم استقالته من الحكومة.

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وتعد استقالة محمد لملوم الثانية في صفوف حكومة السراج، حيث أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية علي القطراني يوم الاثنين 8 أبريل استقالته من المجلس بسبب انفراد السراج رئيس المجلس بالقرارات.

وأعلن علي القطراني دعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

جدير بالذكر، أن سكان طرابلس ينقسمون حيال هجوم قوات المشير خليفة حفتر بين مؤيدين ومعارضين، إلا أن المعارك تثير خشيتهم جميعا من تحولها إلى حرب شوارع.

وبدأت قوات حفتر الخميس هجوما للسيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وتتواصل المعارك بين الطرفين لليوم الخامس على التوالي جنوب العاصمة، وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 47 شخصا وإصابة آخرين منذ بدء العملية العسكرية.

المصدر: RT + وكالات