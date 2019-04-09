ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية المغربي في الرياض (صورة)

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

ويأتي اللقاء بعد أن شهدت العلاقات بين الرياض والرباط بعض التوترات، حيث ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في الـ8 من فبراير 2019، أن المغرب استدعى سفيره من السعودية ردا على بث قناة "العربية" فيلما وثائقيا يتحدث عن غزو المغرب للصحراء الغربية، بعد رفض الدار البيضاء استقبال ولي عهد السعودية، وهو ما أكده سفير المغرب لدى السعودية مصطفى المنصوري، واصفا الأمر بأنه "سحابة عابرة".

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وقالت الوكالة إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ألمح خلال لقائه مع قناة "الجزيرة" القطرية إلى تحفظات بلاده الجادة، على جولة ولي العهد السعودي التي شملت دولا عربية، خاصة بعد الإدانة الدولية لمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول.

كما صرح مسؤول حكومي مغربي، حينها، بأن المملكة أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في الائتلاف الذي تقوده السعودية.

المصدر: وكالات