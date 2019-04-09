ترامب حول التعديلات الدستورية في مصر: السيسي يقوم بعمل عظيم

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يعارض التعديلات الدستورية في مصر التي قد تمدد فترة رئاسة نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء خلال مستهل لقائه مع السيسي في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول محاولات تمديد ولاية السيسي رئيسا لمصر: "إنه يقوم بعمل عظيم... لا أعرف عن هذه الجهود، لكن يمكنني فقط أن أؤكد لكم أنه يقوم بعمل عظيم".

وقبل دقائق معدودة من ذلك اعتبر ترامب، خلال اللقاء، الذي وصف فيه السيسي بالصديق، أنه "تم تحقيق تقدم كبير مع مصر وداخلها" في مجالات عدة وخاصة مكافحة الإرهاب.

وفي 14 فبراير الماضي وافق مجلس النواب المصري على إجراء تعديلات في الدستور بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا، من بينها تلك التي تخص مادة تسمح بمد فترة حكم الرئيس الحالي حتى العام 2034.

وبناء على هذه الموافقة كان من المقرر أن تحال التعديلات المطلوبة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها على أن ينتهي المجلس من البت فيها خلال 60 يوما، ترفع بعدها التعديلات إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء الشعبي عليها في غضون 30 يوما من موافقة البرلمان.

وجاء موقف ترامب في الوقت الذي أشار فيه ممثلون عن كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، في الكونغرس، إلى قلقهما من حالة قضية حقوق الإنسان في مصر وخاصة اعتقالات ناشطين بينهم مواطنون أمريكيون.

المصدر: RT