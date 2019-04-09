اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، أنه تم تحقيق تقدم كبير مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها في مستهل اللقاء: "هذا شرف كبير أن نكون هنا اليوم مع الرئيس السيسي، ولدينا مواضيع كثيرة يجب أن نبحثها تتعلق بالقطاعين العسكري والتجاري".

وأضاف ترامب: "وعلي أن أقول إن تقدما كبيرا تم تحقيقه بأشكال متنوعة في مكافحة الإرهاب ومجالات أخرى مع مصر وداخلها، وما حدث رائع جدا حقا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مصر شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، مضيفا: "إننا نقوم بعمل مشترك كبير. ولم تكن العلاقات بيننا، بين مصر والولايات المتحدة، في حالة أفضل مما هي عليه الآن".

من جانبه، لفت الرئيس المصري إلى رغبته في أن يناقش مع ترامب سبل إحداث "نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".

كما اعتبر السيسي أن العلاقات بين البلدين "في أفضل حالاتها منذ سنوات ماضية طويلة جدا"، معربا عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي على ذلك.

وأشاد السيسي بدعم ترامب لمصر في إطار مجالات مختلفة، مشددا على سعي بلاده إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا.

ووصل السيسي إلى واشنطن مساء أمس الاثنين في إطار زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن زيارة السيسي تأتي تلبية لدعوة ترامب "بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين، فضلا عن مواصلة المشاورات حول القضايا الإقليمية".

المصدر: RT