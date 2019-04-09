قال الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي محمد قنونو خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء نقله تلفزيون "ليبيا الأحرار"، إن قواته سيطرت بشكل كامل على مطار طرابلس.

وأضاف محمد قنونو أن قوات الجيش التابعة للمجلس الرئاسي الليبي تواصل تأمين طوق العاصمة بشكل منتظم وتتقدم في كل المحاور.

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وأفاد المسؤول العسكري الليبي بأن القوات جاهزة للرد على القوات المهاجمة في إشارة إلى قوات المشير خليفة حفتر، مؤكدا قدرة قواته على تحقيق النصر.

وأشار محمد قنونو في كلمته إلى أن القوات التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس لا تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية وقرب المرافق الحيوية كما تفعل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبين في السياق أن قصف مطار معيتيقة مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.

كما صرح أيضا بأن قوات الجيش بقيادة حفتر تستخدم قاعدة الوطية لقصف مواقع القوات الجيش التابعة للمجلس الرئاسي الليبي.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي تصعيد خطير للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر، يوم 4 أبريل، إطلاق عملية "تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

وكان من المقرر مبدئيا عقد الملتقى الوطني الجامع الخاص بتسوية النزاع الليبي في مدينة غدامس شمال غرب ليبيا من 14 حتى 16 أبريل.

المصدر: RT + تلفزيون "ليبيا الأحرار"