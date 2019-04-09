مجلس الشورى العماني: قرار ترامب حول الجولان صادم ويعزز الكراهية

قال خالد المعولي رئيس مجلس الشورى العماني إن قرار الإدارة الأمريكية في الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، صادم ومزعج لعملية السلام ويعارض القوانين الدولية.

ودعا المعولي في كلمته بالجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في قطر إلى وقف الممارسات الإسرائيلية المستمرة على الأقصى الشريف، وقال: "لا سلام نرجوه ولا أمل نحدوه وهناك شعب في هذا العالم يقبع تحت الاحتلال والظلم والعدوان. إن ما يحدث أمر لا يمكن قبوله، ولا يصح السكوت عنه".

وأضاف المعولي أن الممارسات الإسرائيلية المستمرة على الأقصى الشريف والممنهجة والسعي إلى طمس هوية القدس وتهويدها أمر لا يمكن قبوله ولا يصح السكوت عنه.

وأوضح المعولي أنه لتحقيق السلام ينبغي دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، وأن ينال الشعب كامل حقوقه المشروعة.

المعولي: القرار الأخير للرئيس الأمريكي في الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، صادم ومزعج لعملية السلام ويعزز الكراهية ويعارض القوانين الدولية.



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دعا من خلال كلمته إلى وقف الممارسات الإسرائيلية المستمرة على الأقصى الشريف،



رئيس #مجلس_الشورى: "لا سلام نرجوه ولا أمل نحدوه وهناك شعب في هذا العالم يقبع تحت الاحتلال والظلم والعدوان". ويشير إلى أن ما يحدث أمر لا يمكن قبوله، ولا يصح السكوت عنه.#الاتحاد_البرلماني_الدوليpic.twitter.com/N3fd8CsH1r — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) 8 апреля 2019 г.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 25 مارس الماضي، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية.

المصدر: RT