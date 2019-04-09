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مهاجرون عراقيون في شاحنة بقاعدة عسكرية أمريكية

أخبار العالم العربي

مهاجرون عراقيون في شاحنة بقاعدة عسكرية أمريكية
Globallookpress
مهاجرون عراقيون بشاحنة في قاعدة جوية أمريكية
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عثر على مهاجرين من العراق في شاحنة وصلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية في بلجيكا.

وتفيد RTLInfo بأن هؤلاء الأشخاص اكتشفوا في قاعدة "شيفر" الجوية الأمريكية الواقعة بمحافظة اينو صباح يوم 5 أبريل، حيث وصلت الشاحنة التي اختبأ فيها المهاجرون من ألمانيا وهي تحمل بضائع أمريكية للقاعدة، وقد اكتشف السائق وجودهم في الشاحنة عندما بدأت عملية تفريغها.

وصل هؤلاء المهاجرون إلى هذا الموقع المغلق نتيجة عدم مراعاة قواعد الأمن المطلوبة، حيث لم يتم تفتيش الشاحنة قبل دخولها إلى القاعدة الجوية.

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وكان عدد العراقيين المختبئين في الشاحنة ثمانية – خمسة رجال وامرأة وطفلان. ويبدو أنهم لم يكونوا على علم بالجهة التي تتوجه إليها الشاحنة. وقد تم تسليمهم جميعا إلى مديرية الهجرة البلجيكية. دون أن يكشف عن الجهة التي كانوا ينوون الوصول إليها.

المصدر: لينتا. رو

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