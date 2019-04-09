قطر تصدر بيانا ضد حفتر وتطالب بتحقيق دولي في عمليات قواته

دانت قطر بأشد العبارات القصف الجوي الذي تعرض له مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس أمس الاثنين الذي أعلنت قوات المشير خليفة حفتر لاحقا مسؤوليتها عنه.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن قطر تعد هذا القصف انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي ويستوجب تحقيقا دوليا عاجلا لتقديم المعتدين للعدالة.

وشددت الخارجية على ضرورة تحرك الفاعلين الإقليميين والدوليين بصورة عاجلة لوقف التصعيد العسكري في ليبيا الذي ينذر بتقويض مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأكد البيان دعم دولة قطر الكامل لحكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها دوليا ودعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل للشعب الليبي .

وجدد البيان دعوة دولة قطر لجميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الحوار الوطني.

وكان مطار معيتيقة، الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، تعرض يوم الاثنين لغارة جوية من قبل طائرة حربية، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر لاحقا مسؤوليته عنها وقال إنها استهدفت طائرتين حربيتين في مطار معيتيقة.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية