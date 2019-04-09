 
مباشر

الإعدام لـ3 موريتانيين متهمين بقتل قس أمريكي

أخبار العالم العربي

الإعدام لـ3 موريتانيين متهمين بقتل قس أمريكي
محكمة موريتانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp01

أصدرت محكمة موريتانية حكما بالإعدام على 3 شباب سلفيين بعد إدانتهم بقتل قس أمريكي في نواكشوط عام 2009.

وجرت جلسة المحاكمة في غياب محامي المتهمين، فيما تقدمت عائلاتهم بطعون في الحكم.

ووجهت للمتهمين الثلاثة تهمة الانتماء لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، فيما يقولون هم إن الشرطة أجبرتهم على التوقيع على محاضر باعترافات غير صحيحة.

وقتل قس أمريكي عام 2009، رميا بالرصاص وسط العاصمة من قبل مجهولين لاذوا بالفرار، وتمكن الأمن الموريتاني لاحقا من القبض على بعض الأشخاص.

وكان القس البالغ من العمر 50 عاما، يقيم منذ عدة سنوات في موريتانيا، ويعمل مديرا لمدرسة في العاصمة نواكشوط.

المصدر: وكالة الأخبار الموريتانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

على حدود الجزائر.. المغرب ينفذ أضخم مناورات عسكرية في تاريخه