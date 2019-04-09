مصدر لـRT: عبد المهدي لم يغير اسم ساحة الاحتفالات إلى ساحة "أكيتو"

كشف مصدر حكومي عراقي، أمس الاثنين، تفاصيل تغيير اسم ساحة الاحتفالات الشهيرة في بغداد إلى اسم آخر، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، لم يغير هذا الاسم.

وقال المصدر لـRT: "كنا في الطائرة أثناء عودتنا من إيران وسمعنا في الإعلام عن وجود تغيير في اسم ساحة الاحتفالات، رغم أن لا شيء صدر من مكتب رئيس الحكومة".

وأضاف: "هناك مقترح من أحد الوزراء بتغيير اسم الساحة إلى ساحة "أكيتو" ولم يبت في الموضوع حتى الآن"، مبينا أن "تغيير الاسم ليس سهلا، فهو يحتاج إلى موافقات من مؤسسات الدولة وإجراءات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي حال حصلت الموافقة فإن الإجراءات لن تكون قصيرة".

وحصلت RT على دعوة موجهة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار لافتتاح ساحة الاحتفالات وبيت أكيتو اليوم في بغداد، وبحسبما جاء في الدعوة فإن اسم ساحة الاحتفالات لا يزال موجودا ولم يغير.

ويبدو أنه تم استحداث منشأة في ساحة الاحتفالات باسم أكيتو، الذي يعني عيد رأس السنة لدى الأكديين والبابليين والآشوريين والكلدانيين من بعدهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية في وقت سابق أخبارا عن وجود تغيير في اسم ساحة الاحتفالات، التي تعتبر الساحة الرسمية للاحتفالات في العراق، بنيت عام 1986، وفي عام 1989 أضيف إليها قوس "النصر" بعد إعلان الحكومة العراقية "الانتصار على إيران" في حرب الثماني سنوات.

وتقع الساحة داخل المنطقة الدولية المعروفة باسم "المنطقة الخضراء"، وتضم عددا من المتاحف والنصب التذكارية، أبرزها نصب الجندي المجهول.

المصدر: RT