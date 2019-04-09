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غوتيريش يدعو "الأطراف الفاعلة" في السودان إلى ضبط النفس

أخبار العالم العربي

غوتيريش يدعو
Reuters Stringer
اعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، السودان، 8 أبريل 2019
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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أسماهم بـ"الأطراف الفاعلة" في السودان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان نشره عبر "تويتر": إن "الأمين العام يراقب عن كثب المظاهرات في السودان، ويناشد جميع الجهات الفاعلة في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف".

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وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهود يتفق عليها السودانيون لحل الأزمة الحالية سلميا.

كما دعا غوتيريش حكومة السودان إلى تهيئة بيئة مواتية لإيجاد حل للوضع الحالي وتشجيع الحوار الجامع.

وشهد أمس الاثنين اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الأمن خلال محاولة الأخيرة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش بالقوة وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع عليهم.

وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، إذ يتهم المتظاهرون سلطات البلاد بسوء إدارة الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.

المصدر: وكالات 

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