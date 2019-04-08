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إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي شمال الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي شمال الضفة الغربية
AFP JAAFAR ASHTIYEH
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة
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تعرض موقع عسكري إسرائيلي لإطلاق نار، اليوم الأحد، شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية وعبرية، مساء اليوم الاثنين.

وأوردت قناة 13 العبرية أن مسلحين أطلقوا النار تجاه برج عسكري إسرائيلي بالقرب من قرية يعبد في قضاء جنين، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

فيما أكد الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن إطلاق النار صوب "موقع عسكري" لم يسفر عن وقوع إصابات، مضيفا أن الجيش بدأ بعملية تمشيط في المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم.

المصدر: وسائل إعلام

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