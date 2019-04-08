أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع، أن القوات المسلحة هي صمام أمان البلد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته.

وأفاد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف بأن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.

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وقال ابن عوف إن هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد، مشددا على أنه لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات.

وبين الوزير السوداني أن القوات المسلحة تقدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الانفلات الأمني.

من جهته، أكد الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة التأكيد على جاهزية القوات المسلحة في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن السودان وسلامة المواطنين.

وقال الماحي إن الجيش السوداني على العهد الذي قطعه أمام الشعب بحماية مقدراته ومكتسباته، مشددا على أهمية وحدة وتماسك المنظومة الأمنية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع) وقيامها بواجباتها في حفظ الأمن وحماية المواطنين في تكامل وتنسيق للأدوار.

وأضاف أن القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول وأنه لا مجال لاستهدافها والمزايدة على مواقفها.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب اليقظة والانتباه من الجميع حرصا على سلامة الوطن والمساهمة في الحيلولة دون تقويض حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد ودرء الفتن وتفويت الفرصة على كل من يستهدف ذلك.

المصدر: RT