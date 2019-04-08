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رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد
alnilin.com
رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر
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نفى رئيس المجلس الوطني السوداني، إبراهيم أحمد عمر، تقارير تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث انقلاب عسكري في بلاده.

وفي تصريح لـ"نوفوستي"، قال عمر الذي يشارك في الدورة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، إنه لم يسمع شيئا عن الانقلاب، مشيرا إلى أن لا صحة لأنباء حول هروب رئيس الدولة، عمر البشير، من البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر محلية سودانية بحدوث انقلاب عسكري في العاصمة الخرطوم وهروب البشير من البلاد، حتى مزاعم عن التقاط صورة لطائرة تقل رئيس الدولة أثناء مغادرته الطارئة للبلاد.

منذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة يتهم المتظاهرون فيها سلطات البلاد بسوء إدارة الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل نقص الوقود والعملات الأجنبية.

المصدر: نوفوستي

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