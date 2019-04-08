بوتين: هناك مشاريع أخرى ما عدا "إس-400" لتوريد منتجات عسكرية روسية لتركيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن مشاريع تزويد تركيا بالأسلحة وغيرها من العتاد العسكري الروسي لا يقتصر على صفقة "إس-400".

وفي أعقاب محادثاته مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في موسكو، قال بوتين: "أمام بلدينا مهام لتعزيز التعاون في المجال العسكري التقني​​​. في المقام الأول، يدور الحديث عن تنفيذ عقد توريد منظومات صواريخ إس-400 تريومف المضادة للجو".

وأشار رئيس الدولة إلى أن "هناك مشاريع مستقبلية أخرى على جدول الأعمال تتعلق بتزويد تركيا بالمنتجات العسكرية الروسية الحديثة".

بوتين: روسيا وتركيا تواصلان جهودهما لإعادة الوضع في سوريا إلى طبيعته

كما أكد الرئيس الروسي أن موسكو وأنقرة، بصفتهما دولتين ضامنتين لعملية أستانا، تواصلان "جهودهما المكثفة والمنسقة من أجل إعادة الوضع في هذا البلد إلى طبيعته على أساس دائم".

وتابع أن الدولتين تنسقان خطواتهما في سياق "تفعيل العملية السياسية الداخلية في سوريا، بما في ذلك من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن".

المصدر: وكالات