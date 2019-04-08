الحشد الشعبي ردا على نائب رئيس الوزراء السابق: نحن جزء من المنظومة الأمنية العراقية

ردت هيئة الحشد الشعبي، على تصريح لنائب رئيس الوزراء السابق، صالح المطلك، ورد فيه أن "الحشد الشعبي غير مرغوب به في المناطق السنية"، وأكدت أنها جزء من المنظومة الأمنية العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "هذه التصريحات تضمنت مغالطات واضحة واتهامات ليس لها أي أساس من الصحة غير إثارة الأزمات وتحقيق مكاسب سياسية ضيقة".

وأضافت أن "الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية، التي تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وأي تجاوز عليها هو تجاوز على المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، التي قدمت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير الأراضي من دنس داعش".

وأشارت الهيئة إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويه سمعتها وقذفها باتهامات باطلة أثبتت الأحداث والوقائع زيفها وكذب أصحابها"، داعية الجميع إلى "ضرورة دعم ومساندة الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار".

يذكر أن صالح المطلك، وهو أحد القيادات السياسية السنية في العراق، قال إن "الحشد الشعبي غير مرغوب به في بعض المناطق"، وطالب المرجعية الشيعية بـ "دعوة عناصر الحشد الشعبي للعودة إلى مناطقهم".

المصدر: RT