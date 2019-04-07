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الصدر عن إقليم البصرة: الأقاليم ليست حلا

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الصدر عن إقليم البصرة: الأقاليم ليست حلا
Reuters
زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر
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أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في رسالة وصف فيها نفسه بـ"الفاني في العراق"، أن الأقاليم ليست حلا في إشارة إلى المطالبات التي تجددت بإنشاء إقليم البصرة أقصى جنوب البلاد.

ونشر مقتدى الصدر يوم الأحد تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إن "الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته، لكن الأقاليم ليست حلا".

وأضاف "مسؤولو الإقليم سيسهل عليهم سرقتكم، وسيمعنون في الفساد والظلم، وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج فينعموا بخيراتكم بصورة أكثر، وسيستضعفونكم فيسهل احتلالكم".

وخاطب العراقيين قائلا: "حافظوا على عراقكم واحدا موحدا أرضا وشعبا.. هذه نصيحتي لكم.. والأمر أولا وآخيرا للشعب".

وذيل الصدر تغريدته بإطلاق لقب على نفسه "الفاني في العراق".

المصدر: RT

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