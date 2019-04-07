حكومة الحوثيين تفرض حالة الطوارئ في بعض مناطق اليمن لمواجهة وباء الكوليرا

أعلن وزير الصحة العامة والسكان بحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة اليمنية صنعاء، طه المتوكل، اليوم الأحد، حالة الطوارئ الداخلية لمواجهة وباء الكوليرا في البلاد.

ولم يكشف الوزير عن فترة سريان حالة الطوارئ أو تفاصيل الإجراءات التي تخطط الحكومة المعيَّنة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للقيام بها لمواجهة تفشي مرض الكوليرا في اليمن.

إقرأ المزيد

واليوم أيضا، حضر المتوكل، بين وزراء آخرين، اجتماعا حكوميا مشتركا مع المنظمات الإنسانية الأممية والدولية العاملة في المجال الصحي، استعرض الوضع الراهن لوباء الكوليرا والجهود القائمة لمواجهته واحتوائه ومعالجة أسبابه المباشرة.

وبحسب وكالة "سبأ نت، فقد تطرق الاجتماع، بحضور ممثلي منظمات اليونيسيف والصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة "أطباء بلا حدود" وعدد من وكلاء وزارة الصحة العامة، إلى الجهود التوعوية عبر الوسائل الإعلامية والمنابر الوعظية والإرشادية للحد من هذا الوباء.

saba.ye

وأشار المتوكل إلى أن وزارته تستقبل يوميا في حدود 5 آلاف مصاب على مستوى العاصمة والمحافظات .. مؤكدا أن المؤشرات التصاعدية للوباء تستدعي التوسع في هذه المراكز التي يعمل فيها حاليا 6 آلاف كادر صحي.

فيما أكد ممثلو الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق السكان و"أطباء بلا حدود" التزامهم واستعدادهم لمساندة كافة الجوانب المرتبطة بعملية التخلص من الكوليرا.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء بحكومة الإنقاذ، عبد العزيز بن حبتور، عن تقديره العالي لكافة الجهود الوطنية والأممية والدولية التي تبذل لمواجهة مرض الكوليرا.

وأكد أن حكومته كانت ولا تزال حاضرة في كل لحظة للقيام بواجباتها، مشيرا إلى أن شح الإمكانيات يظل التحدي الأبرز أمامها لمكافحة هذا الوباء وغيره من الأمراض.

المصدر: سبأ نت