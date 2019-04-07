الكشف عن عدد العرب المقيمين في تركيا

أفاد رئيس "الجمعية العربية" في اسطنبول، متين طوران، أن الجاليات العربية في تركيا تشمل حوالي 5 ملايين شخص.

وأوضح طوران، في تصريح أدلى به اليوم الأحد ونقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن هذا العدد يتضمن 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري ورجال أعمال وطلبة.

وأضاف طوران: "بعد العمل مع الإخوة العرب 3 أعوام، تقرر تشكيل اتحاد الجاليات العربية، حتى يمكن التنسيق والعمل مع القيادات التركية بفعالية أكبر".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الذي أعلن تأسيسه حديثا سيلعب دور الجسر الرابط بين الأتراك والجاليات العربية.

بدوره، ذكر رئيس الاتحاد، الليبي مصطفى طرهوني، أنهم يهدفون عبر تأسيسه إلى مساعدة أفراد الجاليات العربية في تركيا.

وسبق أن أعلنت الجاليات العربية، أمس السبت، خلال مؤتمر عقد في اسطنبول، تأسيس اتحاد لها قالت إنه حصل على ترخيص عمله وفق القانون التركي.

وشهدت نسبة العرب بين سكان تركيا ارتفاعا حادا خلال السنوات الـ8 الماضية لا سيما على خلفية اندلاع الأزمة السورية في 2011، حيث انتقل إلى الأراضي التركية منذ ذلك الحين ملايين اللاجئين السوريين.

وقبيل نشوب الحرب في سوريا بلغ عدد العرب في تركيا، حسب دراسات علمية ديموغرافية، ما بين 1.5 ومليوني شخص، مما شكل من 2 إلى 2.7 بالمئة من العدد العام للمقيمين في البلاد.

وبالتالي ارتفعت هذه النسبة حتى 2019 إلى نحو 6 بالمئة علما بأن الإحصاء العام لسكان تركيا يبلغ نحو 83.5 مليون نسمة.

المصدر: الأناضول + RT