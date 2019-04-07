كشف وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم الأحد، أن بلاده تملك "معلومات استخباراتية يعول عليها وتشير إلى أن الهند ستشن هجوما جديدا على باكستان هذا الشهر".

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وقال قرشي للصحفيين في مسقط رأسه ببلدة مولتان،"لدينا معلومات استخباراتية يعوَل عليها بأن الهند تخطط لهجوم جديد على باكستان. وبحسب معلوماتنا قد يقع هذا (الهجوم) بين 16 و20 أبريل"، مضيفا أن بلاده عبرت عن مخاوفها للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ولم يقدم قرشي تفاصيل بشأن الأدلة التي بحوزة باكستان أو كيف يمكن أن يكون توقيت الهجوم محددا إلى هذه الدرجة.

وألقى عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند في "إثارة هستيريا الحرب" بسبب مزاعم بأن نيودلهي أسقطت طائرة باكستانية من طراز إف-16 خلال المواجهة التي حدثت في فبراير الماضي.

وفي مؤشر على تراجع التوتر قالت إسلام أباد يوم الجمعة إنها ستطلق سراح 360 أسيرا هنديا هذا الشهر. وتم إطلاق أول مئة منهم يوم الأحد.

وبسبب العلاقات المتوترة بين البلدين غالبا ما يظل السجناء الذين أكملوا عقوبتهم، وكثير منهم من الصيادين المدانين بالتسلل إلى مياه الدولة الأخرى، في السجون لعدة أشهر إن لم يكن سنوات، بعد انتهاء العقوبة.

المصدر: رويترز