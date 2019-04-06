السودان.. مقتل طبيب في الاحتجاجات بأم درمان

أفاد مراسل RT مساء يوم السبت، بأنه تم تسجيل أول حالة وفاة بين المتظاهرين السودانيين، في المظاهرات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم.

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهر توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الاحتجاجات.

وأفادت وسائل الإعلام السودانية بأن المتظاهر الذي لقي مصرعه طبيب يدعى عبد المعز عطا الله.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين إلى شوارع الخرطوم حيث وصل العديد منهم إلى مقر الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وأطلقت الشرطة السودانية عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم.

واختار منظمو التظاهرات تاريخ 6 أبريل للدعوة للاحتجاجات لإحياء ذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.

وقبل انطلاق المسيرات، انتشر عناصر الأمن بشكل واسع في ساحات الخرطوم الرئيسية وفي أم درمان، على الضفة المقابلة من نهر النيل، وأفاد شهود بأن قوات أمن بزي مدني منعوا حتى المارة من الوصول إلى المناطق الواقعة في وسط المدينة.

وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 ديسمبر إذ يتهم المتظاهرون سلطات البلاد بسوء إدارة الاقتصاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.

وفي 22 فبراير، فرض الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ومنذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، اقتصرت معظم التظاهرات على العاصمة ومدينة أم درمان، لكن المنظمين دعوا إلى مسيرات واسعة والتحرك نحو مقر الجيش السبت.

المصدر: RT + وكالات