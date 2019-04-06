العراق يغلق حدوده مع إيران بسبب الفيضانات

أعلن الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية في العراق، علاء الدين القيسي، اليوم السبت، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب الفيضانات.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن القيسي قوله إن "معبر الشيب تم إغلاقه أمام المسافرين بسبب الفيضانات وإلى إشعار آخر". ولفت المسؤول العراقي إلى أن هذا القرار "اتخذ بالاتفاق بين الجانبين العراقي والإيراني".

وبشأن حركة البضائع في المنفذ الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد، أكد القيسي أنها "شبه معدومة منذ أيام بسبب تخوف سائقي الشاحنات من السيول والفيضانات في المنطقة".

وكانت قد غمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في 19 مارس الماضي، تلتها موجة ثانية اجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 مارس. وشهد غرب إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 أبريل، عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.

وتمتلئ الأنهار والسدود بالمياه لدرجة تهدد العديد من المدن والقرى بالغرق، ودفعت السيول السلطات العراقية لإجراء عمليات واسعة لإنشاء حواجز ترابية تمنع وصول المياه إلى المنازل القريبة من نهر دجلة.

فيما اضطرت السلطات العراقية لإجلاء عشرات العائلات المحاصرة فى القرى والمناطق السكنية القريبة من الأنهار.

وقد خلفت هذه الفيضانات حتى الآن 70 قتيلا و791 مصابا، فضلا عن أضرار مادية ضخمة.

وكان العراق بدأ، في الأول من أبريل الحالي، تنفيذ قرار السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى البلاد دون رسوم على تأشيرات الدخول، وذلك في مقابل قرار إيراني مماثل.

ويمر نحو مليون ونصف المليون إيراني عبر الحدود إلى العراق سنويا للمشاركة في المراسم الدينية.

المصدر: سبوتنيك + رويترز