لافروف يدعو الفرقاء الليبيين إلى وقف الاقتتال والجلوس إلى طاولة الحوار

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تراقب عن كثب المستجدات والأوضاع في ليبيا، داعيا الفرقاء الليبين إلى وقف الاقتتال فورا والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة، اليوم السبت، أن موسكو على تواصل مع كافة الأطراف المتنازعة في لليبيا.

كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى "الآخذ في الاعتبار قلقنا وأن بعض الأطراف، قالت إنها ستستخدم الطيران ضد الجيش الوطني".

بدوره أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة تعزيز الحل السياسي، والتعامل بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي، مؤكدا أنه لا حل عسكريا في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المصري إن اللقاء مع نظيره الروسي تطرق إلى عدد من القضايا أهمها "التطورات بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن".

المصدر: RT