الرئيس المصري يستقبل لافروف في القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة للمنطقة لمدة يومين ستشمل الأردن.

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وأوضحت الخارجية الروسية في وقت سابق أن لافروف سيناقش في مصر استئناف الرحلات بشكل كامل بين روسيا ومصر، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وتجري زيارة الوزير الروسي، إلى العاصمة المصرية، على خلفية تفاقم الوضع في ليبيا.

ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات في وقت لاحق من اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

المصدر: نوفوستي