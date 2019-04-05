سيقوم وفد من مجلس الدوما الروسي برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين بزيارة رسمية لقطر يومي 6 و7 أبريل.

ومن المقرر أن يلتقي فولودين خلال الزيارة بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي في حديث لوكالة "تاس" إلى أن العلاقات البرلمانية بين روسيا وقطر تتطور بشكل حثيث، ويجب أن تعطي زيارة وفد مجلس الدوما زخما إضافيا لها.

ومن المقرر أن يشارك البرلمانيون الروس في أعمال الدورة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: تاس