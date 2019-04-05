الإفراج عن إيطالي محتجز في سوريا منذ 2016

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن إطلاق سراح مواطن إيطالي كان محتجزا في سوريا منذ عام 2016.

وأشار كونتي في بيان له إلى أن الإفراج عن المواطن سيرجيو زانوتي تم بنتيجة عملية معقدة للاستخبارات والدبلوماسيين، مضيفا أن الرجل بحالة جيدة وسيعود إلى روما خلال الساعات القادمة.

ولم تكشف السلطات الإيطالية عن الجهة التي كانت تحتجزه أو أي تفاصيل حول كيفية إطلاق سراحه.

وتجدر الإشارة إلى أن سيرجيو زانوتي رجل أعمال من مدينة بريشا الإيطالية، وتم اختطافه في جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية في أبريل 2016. واحتجز كرهينة في سوريا.

وخلال السنوات الثلاث نشر خاطفوه اثنين من مقاطع الفيديو له، فيما كانت السلطات الإيطالية تمتنع عن التعليقات العلنية على هذه القضية.

المصدر: رويترز