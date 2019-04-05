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الإفراج عن إيطالي محتجز في سوريا منذ 2016

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الإفراج عن إيطالي محتجز في سوريا منذ 2016
Globallookpress Fotogramma/Ropi
المواطن الإيطالي سيرجيو زانوتي المخطوف في سوريا عام 2016
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن إطلاق سراح مواطن إيطالي كان محتجزا في سوريا منذ عام 2016.

وأشار كونتي في بيان له إلى أن الإفراج عن المواطن سيرجيو زانوتي تم بنتيجة عملية معقدة للاستخبارات والدبلوماسيين، مضيفا أن الرجل بحالة جيدة وسيعود إلى روما خلال الساعات القادمة.

ولم تكشف السلطات الإيطالية عن الجهة التي كانت تحتجزه أو أي تفاصيل حول كيفية إطلاق سراحه.

وتجدر الإشارة إلى أن سيرجيو زانوتي رجل أعمال من مدينة بريشا الإيطالية، وتم اختطافه في جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية في أبريل 2016. واحتجز كرهينة في سوريا.

وخلال السنوات الثلاث نشر خاطفوه اثنين من مقاطع الفيديو له، فيما كانت السلطات الإيطالية تمتنع عن التعليقات العلنية على هذه القضية.

المصدر: رويترز

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