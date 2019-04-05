أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، أن القوات الموالية لها استعادت السيطرة من "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير، خليفة حفتر، على مطار طرابلس الدولي.

وأكد باشاغا، في مداخلة هاتفية مع قناة "ليبيا الأحرار"، مساء اليوم الجمعة، أن قوات حكومة الوفاق هي من يسيطر على مطار طرابلس.

وقال باشاغا: "أود أن أوضح أن الوضع الأمني داخل مدينة طرابلس جيد وممتاز، واستطاعت هذه القوات (التابعة لحفتر) التسلل إلى مطار طرابلس والآن تم تحريره بالكامل".

وبين وزير الداخلية أن الاشتباكات كانت تجري في منطقة قصر بن غشير قرب المطار، مشددة على أن "المعركة ستستمر حتى الوصول إلى مصدر هذه القوات التي شكلت خطرا على حياة الليبيين".

كما نفت الإدارة العامة للأمن المركزي "أبوسليم" الموالية لحكومة الوفاق سيطرة قوات "الجيش الوطني" على مطار طرابلس الدولي.

وأكدت القوة، في بيان، تمركزها في المنطقة الواقعة "بعد كوبري طريق المطار المعروف باسم (كوبري الفروسية)"، مشددة على أن عناصرها "يقومون بإرجاع المواطنين السالكين هذه الطريق خوفا على سلامتهم".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن "الجيش الوطني الليبي" أن قواته بسطت السيطرة الكاملة على مطار طرابلس الدولي وتتقدم بنجاح نحو العاصمة من 3 محاور.

المصدر: RT + وكالات