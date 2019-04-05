أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته دخلت العاصمة طرابلس من عدة محاور وفرضت سيطرتها على مطار المدينة ضمن حملة "الفتح المبين".

وأشار الجيش إلى أن قواته انتشرت في طريق المطار بعد سيطرتها عليه، داعيا أهالي العاصمة إلى الابتعاد عن "مكان تجمع العصابات".

وأعلن الإعلام الحربي للجيش بسط سيطرته على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بالعاصمة.

وأضاف أن القوات المسلحة دخلت منطقة السواني على الأطراف الجنوبية لطرابلس وألقت القبض على مجموعة من "الإرهابيين الفارين من بنغازي" وضبطت أسلحة وذخائر مخزنة في ذلك المكان.

ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت في محيط العاصمة بين قوات تابعة لحفتر من جهة، وقوات متحالفة مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، من جهة ثانية.

وأشار شهود العيان إلى أن الاشتباكات جرت باستخدام المدفعية الثقيلة بين قوات الجيش المتقدم من الشرق، وبعض الكتائب التابعة لقوات طرابلس.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على عدد من المناطق في جنوب غرب العاصمة خلال زحفها نحو طرابلس ضمن حملة عسكرية أمر حفتر بإطلاقها أمس الخميس لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية. وتوقع حفتر وقادته العسكريون فرض السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في وقت سابق من اليوم في حديث حصري لـ"سبوتنيك" أنه لن يتم إيقاف العملية العسكرية حتى إتمامها.

المصدر: وكالات