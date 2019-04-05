الدفاع الروسية: خروج 985 مدنيا من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا أمس

أفادت وزارة الدفاع الروسية بخروج 985 مدنيا أمس الخميس من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا، وذكرت أنهم نقلوا جميعا إلى مراكز إيواء مؤقتة في مدينة حمص.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة: "خرج يوم 4 أبريل من مخيم الركبان للنازحين عبر نقطة التفتيش جليغم 985 مدنيا وتم نقلهم جميعا إلى مراكز إيواء مؤقتة في منطقة مدينة حمص حيث تلقوا المساعدات الضرورية مع تأمينهم بالأغذية وأماكن الإقامة".

وأشار كوبتشيشين إلى أنه تم بهدف تسهيل عودة النازحين من الركبان الواقع في منطقة التنف تنظيم عمل ممر إنساني عند نقطة جليغم حيث أرسلت إلى هناك حافلات خاصة لنقل المدنيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 15 فبراير 2019 إطلاق مبادرة مشتركة مع الحكومة السورية خاصة بإنشاء مراكز إيواء مؤقتة للنازحين من مخيم الركبان الواقع على الحدود بين سوريا والأردن لضمان عودتهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وحذرت الوزارة الروسية من أن المخيم، الذي يحتضن حسب المعطيات الأممية حوالي 60 ألف شخص، يقف على وشك كارثة إنسانة، متهمة الولايات المتحدة، التي تسيطر على منطقة التنف، بعرقلة إيصال المساعدات إلى النازحين.

المصدر: RT