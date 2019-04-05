تونس تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس

أعربت الخارجية التونسية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد.

وجاء في بيان للخارجية التونسية، نشر على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن تونس تتابع التطورات في ليبيا "بانشغال بالغ"، و"تعرب عن قلقها العميق لما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق".

ودعت تونس "جميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتفادي التصعيد الذي من شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه".

وأكدت تونس على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوفير كل ظروف النجاح للمؤتمر الوطني الجامع المنتظر عقده خلال الفترة القادمة، والتسريع بإيجاد حل سياسي دائم يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا".

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يذكر أن السلطات التونسية أعلنت حالة الطوارئ في كامل أراضي البلاد لمدة شهر على خلفية التطورات في ليبيا التي تشهد اشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بالقرب من طرابلس.

المصدر: RT