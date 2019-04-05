تونس تعلن حالة الطوارئ لشهر واحد وتعرب عن قلقها إزاء الوضع في ليبيا

أعلنت السلطات التونسية حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة شهر، معربة عن قلقها من التطورات الأخيرة في ليبيا.

وذكرت رئاسة الجمهورية على صفحتها في "فيسبوك" أن مجلس الأمن القومي اجتمع اليوم بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، واستعرض تطورات الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا.

وأكد المجلس على "خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف".

هذا وأكدت وزارة الخارجية التونسية في وقت سابق اليوم، أنها تتابع بأهمية بالغة التطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا، معربة عن قلقها العميق لما يدور حاليا في هذا البلد الجار.

ودعا بلاغ وزارة الخارجية "جميع الأطراف في ليبيا إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتفادي التصعيد الذي من شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه".

المصدر: RT